Нова спільна поява: Зендея і Том Голланд спричинили фурор на фотоколлі "Людини-павука"

Ця пара вже тривалий час водить фанатів за ніс і нічого конкретно про особисте життя не говорить. Проте через недавній захід усі знову заговорили про їхній роман.

У неділю, 5 грудня, у Лондоні відбулася фотосесія до фільму "Людина-павук: Додому шляху нема", прем'єра якого намічена аж на 15 грудня. Участь у фотоколлі взяли актори, які зіграли у ньому головні ролі – Зендея та Том Голланд.

Зендея / Associated Press

25-річна Зендея одягла вбрання від бренду Alexander McQueen з колекції весна-літо 2022, яке складалося із сірого двобортного блейзера-сукні та легінсів. Речі були повністю розшиті великими кристалами, а легінси, з'єднані з туфлями, які, до речі, мали дуже незвичайні фігурні підбори.

Зендея / Associated Press

Образ дівчини доповнив насичений макіяж, "мокре" укладання та великі сережки у вигляді павутини.

Зендея / Associated Press

Том Голланд вибрав для фото шкіряну куртку, смугасту сорочку, чорні штани та черевики.

Зендея / Associated Press

Це вже другий публічний спільний вихід акторів. Влітку стало відомо, що вони зустрічаються, але ці стосунки ні Зендея, ні Том публічно не коментували, тому багато хто вважає, що цей роман піархід, придуманий заради привернення уваги до нової частини "Людини-павука".

Читайте також: