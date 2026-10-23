Нова зачіска та два образи: Зої Кравіц помітили на знімальному майданчику в Нью-Йорку

Зої Кравіц / © Getty Images

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Акторка Зої Кравіц змінила зачіску заради нової ролі — освітлила своє волосся, яке зазвичай у неї ідеально чорне. Під час знімань фільму Die Alive у Нью-Йорку зірку помітили в новому образі — з висвітленими пасмами. Кравіц носить дреди з пасмами і цього разу її зачіска була з ефектом балаяжу — популярна техніка фарбування волосся, що створює природний ефект вигорання на сонці.

Під час роботи вона також продемонструвала два образи, які підібрала для неї команда костюмерів. Перший лук дозволив повною мірою роздивитися її зачіску, адже волосся було розпущенним. Одягена акторка була у легкий светр, білу футболку, мішкуваті штани та плащ, завершували лук сумка Prada та кросівки Adidas. Помітно було, що акторка у такому образі вийшла по каву з булочкою.

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Зої Кравіц / © Getty Images

Другий лук Зої кардинально відрізнявся, адже зірка вже заплела волосся у косу і доповнила зачіску банданою червоного кольору. Також у образі була сіра майка на тонких бретельках і джинсові капрі. Завершували лук чорні класичні балетки та кілька аксесуарів.

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Зої Кравіц / © Getty Images

Схоже, що героїня акторки буде у фільми напрочуд стильною, адже раніше її заскочили папараці з неопреновою сумкою-багетом Fendi з квітковою вишивкою та у яскравій спідниці.

Зої Кравіц / © Getty Images

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