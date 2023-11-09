Нове хобі: багатодітна мати Кріссі Тейген показала, чим займається вечорами

37-річна багатодітна мати Кріссі Тейген у своєму Instagram часто показує, як проводить час зі своїми дітьми – двома доньками та сином. Вони малюють, готують та грають, а перед сном вона обов'язково читає їм книги.

Після того, як діти заснули, Кріссі має трохи часу на свої захоплення. В сториз ведуча показала, що зайнялася новим творчим хобі – вона малює картини за номерами. Це заняття заспокоює зірку і приводить її думки до ладу.

Кріссі Тейген показала своє нове хобі / Фото: Instagram Кріссі Тейген

Нагадаємо, раніше Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці, коли прийшла підтримати сина на футбольному матчі. Вона просто сяяла від гордості за свою дитину, адже навіть для підтримки взяла помпони і зробила принт на футболці з ім'ям сина.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

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