Нове вміння: Девід Бекхем спробував спекти коржі в тандирі

Девід Бекхем / © Getty Images

Реклама

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем прилетів до Дохи, столиці Катару, по роботі. Однак не забув і про культурну програму: він відвідав Музей ісламського мистецтва, побачив головні визначні пам’ятки міста і познайомився з місцевою кухнею.

© Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

В одному з ресторанів він зміг не тільки повечеряти, а й навчитися чогось нового. Девід спробував спекти традиційні коржі в тандирі. Відео процесу він опублікував у своєму Instagram.

© Instagram Девіда Бекхема

Бекхем спритно закинув тісто в глиняну піч — у нього це вийшло зробити з першого разу, чому він був, безсумнівно, радий. «Нова робота», — жартівливо підписав спортсмен відео.

Реклама

Зазначимо, Девід давно захоплюється кулінарією і часто балує своїх домочадців власноруч приготованими сніданками та вечерями. Так, якось він приготував омлет із качиних яєць.

Також він останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Бекхем доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі.