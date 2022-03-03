Нове звернення Маші Єфросиніної: "Сьогодні ми найзгуртованіша нація на всій планеті!"

Українська телеведуча записала ще одне відеозвернення. У ньому Марія ставить риторичні запитання росіянами: "Від чого мене рятують?"

Від чого потрібно бомбардувати дитячі будинки, онкологічні будинки, муніципальні будинки, випалювати приватні сектори, повністю спалювати маленькі містечка. Заради порятунку, чого ви це робите?

У підземних переходах лежать немовлята в антисанітарії в холоді. Під завалами від бомб сидять сотні людей, не можуть доставити навіть води. Дякую вам великий російський народе за те, що ви врятували нас назавжди від егоїзму, від байдужості, від внутрішніх образ одне на одного, від зрад, від різних емоцій, які відчувають люди всередині країни, побутових, рутинних та професійних. Ви врятували нас від цього нахрен назавжди. Сьогодні кожна людина в нашій країні тримається за руки, допомагає одна одній, віддає останнє, ютить у нічліжках, віддає свої будинки, одяг, воду, все одне одному. Сьогодні всередині України немає жодного недруга. Сьогодні ми найзгуртованіша нація на всій планеті!".

Маша закликала росіян рятувати себе та виходити на вулиці.

"Росіяни, рятуйте себе, виходьте на вулиці!"

У будні 19:00

У вихідні 14:00

Головні площі ваших міст!

Максимально доносимо до російських джерел, друзі! Терміново репостимо!", — написала Марія.

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