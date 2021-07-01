Нові актори і нова історія: в Нью-Йорку відбулася прем'єра "Пліткарки"

Розглядаємо образи головних героїв серіалу.

Вчора в Нью-Йорку відбулася прем'єра довгоочікуваного для багатьох серіалу "Пліткарка". Це шоу засноване на культовому серіалі 2007 року з однойменною назвою, але ось сценарій повторювати не буде. Шоураннер зізналися, що це буде абсолютно нова історія, яка відбувається через вісім років після того, як оригінальний сайт Gossip Girl, на якому публікувалися головні плітки школи, закрився.

В ефір "Пліткарка" вийде 8 червня, але ось вчора головні актори вийшли на килимову доріжку, щоб вчергове заявити про себе і продемонструвати яскраві і незвичайні образи, які підібрали для них стилісти. Пропонуємо розглянути найстильніші вбрання знаменитостей.

Емілі Елін Лінд / Associated Press

Еван Мок / Associated Press

Томас Доерті / Associated Press

Уїтні Пік / Associated Press

Таві Гевінсон / Associated Press

Елі Браун / Associated Press

Джордан Александер / Associated Press

Вийде серіал в міні-форматі, а єдиною, хто повернеться в нього з попереднього складу, буде актриса Крістен Белл, яка є закадровим голосом самої пліткарки. Але поки більшість подробиць творці цього шоу тримають в секреті.

Відомо, що зйомки почалися в жовтні 2020 року і проводились в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Ванкувері.

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Знімання серіалу "Пліткарка" (18 фото)

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