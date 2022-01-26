Нові фото з відпочинку: Кім Кардашян у чорному купальнику продемонструвала пишні сідниці

Зірка реаліті та інфлюенсерка похизувалася своєю гордістю.

Кім Кардашян продовжує ділитися в Instagram барвистими світлинами з відпочинку, який вона проводить у теплих краях. Свою локацію зірка реаліті тримає у секреті.

Цього разу красуня влаштувала собі фотосет у чорних плавках від купальника та чорному рашгарді. Образ вона доповнила чорними рукавичками та стильними чорними окулярами. Дуже дивний пляжний лук вийшов, але, мабуть, Кім вирішила захистити свою шкіру від пекучого сонця.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті продемонструвала на камеру свою гордість – пишну п'яту точку.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

А потім вона обливала себе водою із пляшки.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

А колишній чоловік Кардашян – Каньє Вест (Йе) у цей час свою нову пасію – Джулію Фокс – робить схожою на ексдружину. Робить це він за допомогою луків, які дуже нагадують образи, в яких раніше ми бачили Кім. Все це дуже дивно. Не зрозуміло, навіщо він це робить?

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

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