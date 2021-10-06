Нові кадри зі знімань: Різ Візерспун зазнімкували під час роботи над новим фільмом

Нові кадри зі знімань: Різ Візерспун зазнімкували під час роботи над новим фільмом

Скоро на нас чекає новий романтичний фільм з улюбленими акторами.

Після завершення роботи над другим сезоном серіалу "Ранкове шоу" Різ Візерспун практично одразу стала до роботи над новим ромкомом. Фільм знімається для Netflix і отримав назву "Твоє місце або моє" (Your place or mine), з Різ в ньому зіграє актор Ештон Кутчер.

Фільм розповість історію про двох хороших друзів, які мешкають на різних кінцях Америки. Якось вони вирішують на тиждень помінятися своїми будинками. Цей вчинок в результаті кардинально змінює їхнє життя.

Різ Візерспун / Getty Images

Після старту знімань папараці постійно чергують на майданчику і роблять фото акторів під час роботи. Так вчора їм вдалося сфотографувати Різ в джинсовій куртці і спідниці з принтом.

Різ Візерспун / Getty Images

До речі, для Ештона Кутчера ця картина стане першою романтичною комедією за останні п'ять років. Його вже теж зазнімкували під час роботи.

Ештон Кутчер / Getty Images

Читайте також:

15 цікавих фактів про фільмі "Блондинка в законі"

Грають сімейну ідилію: Джареда Лето і Енн Гетевей сфотографували на зніманнях серіалу

Вже скоро: HBO Max розкрили, коли відбудеться прем'єра продовження фільму "Секс і місто"

Стиль Різ Візерспун (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання