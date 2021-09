Нові кадри зі знімань: зірки "Сексу і міста" потрапили під приціл папараці

Дія цього серіалу відбуватиметься через 20 років після подій "Сексу і міста".

Зірки серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер в чергове потрапили під приціл папараці на зніманнях продовження культового шоу, яке вийде під назвою And Just Like That... ("І просто так...").

Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Кадри були зроблені в центрі Мангеттена 20 вересня. Акторки грали сцену пікніка у Центральному парку і, як завжди, були одягнені в дизайнерський одяг. Наприклад, зірка шоу Сара Джессіка Паркер з'явилася в кадрі в маскулінному штанному костюмі винного кольору, під який підібрала чорний топ і туфлі-човники на шпильці. Волосся акторка зібрала в пучок і завершила свій лук лаконічною прикрасою на шиї.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Синтія Ніксон з'явиться в новому епізоді в картатому луці, в якому поєднала спідницю від Akris і блузу на запах від ALTUZARRA з грубими черевиками та коричневою сумкою від бренду GERARD DAREL.

Синтія Ніксон / Getty Images

Традиційно найромантичніші образи в серіалі дістаються Крістін Девіс. В об'єктиви папараці акторка потрапила цього разу в яскравій блузі від Gucci і спідниці-олівці. З аксесуарів костюмери підібрали для героїні Крістін туфлі Manuel Blahnik і зелену сумку Hermès.

Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Але це не всі сюрпризи пов'язані з цим шоу. На офіційній сторінці серіалу в Instagram з'явилися нові кадри майбутнього серіалу. Образ Сари Джесіки показаний в цьому тізері ми вам показували раніше.

