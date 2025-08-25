Нові кадри інтригують: Лілі Коллінз помітили в гондолі на зніманнях "Емілі в Парижі"

Лілі Коллінз / © Getty Images

Перші знімки папараці зробили у Венеції і головна героїня, яку грає Лілі Коллінз, продемонструвала образ у романтичній сукні з квітковою вишивкою від грецької дизайнерки Мері Катранзу.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Потім акторку сфотографували ще раз, але вже в гондолі — традиційному венеційському човні для туристів. Її образ уже доповнив плетений капелюшок із бантом. Також із Лілі поруч сиділи італійський актор Еудженіо Франческіні та Ешлі Парк.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Також папараці заскочили Ешлі Парк окремо від Коллінз. Акторка йшла вулицею в смугастому літньому вбранні і з затискачами на волоссі, які тримали її зачіску.

Ешлі Парк / © Getty Images