- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Нові кадри інтригують: Лілі Коллінз помітили в гондолі на зніманнях "Емілі в Парижі"
Робота над популярним комедійним серіалом «Емілі в Парижі» зараз у самому розпалі, але знімання відбуваються не у Франції, а в Італії.
Перші знімки папараці зробили у Венеції і головна героїня, яку грає Лілі Коллінз, продемонструвала образ у романтичній сукні з квітковою вишивкою від грецької дизайнерки Мері Катранзу.
Потім акторку сфотографували ще раз, але вже в гондолі — традиційному венеційському човні для туристів. Її образ уже доповнив плетений капелюшок із бантом. Також із Лілі поруч сиділи італійський актор Еудженіо Франческіні та Ешлі Парк.
Також папараці заскочили Ешлі Парк окремо від Коллінз. Акторка йшла вулицею в смугастому літньому вбранні і з затискачами на волоссі, які тримали її зачіску.