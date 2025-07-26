Нові образи зі знімань "Диявол носить Prada 2": розглядаємо вбрання акторки Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

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42-річну Енн Гетевей знову заскочили папараці під час знімань фільму "Диявол носить Prada 2". Комедія вийде на екрани 2026 року, а зараз над нею тільки кипить робота в Нью-Йорку.

Щодня Енн змінює вбрання, щоб перевтілитися у свою героїню. Образи, підібрані костюмерами фільму, привертають багато уваги, хоча поки що немає інформації про те, чи повернулася культова художниця із костюмів 84-річна Патриція Філд, яка працювала над першою частиною, щоб створити стиль для сиквела. Однак образи, створені на знімальному майданчику цього разу, так само варті уваги, як і 20 років тому.

Одного дня Енн помітили в повністю білому вбранні. Акторка носила туніку від Phoebe Philo з асиметричним подолом, штани від Nili Lotan, а також доповнила вбрання туфлями від Prada. Контрасту додавала сумка-портфель від Coach і чорні сонцезахисні окуляри.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Другий образ героїні фільму був більш повсякденним і більш осіннім. Гетевей була одягнена в джинси Levi's, які підвернула, а також коричневий жакет від Ralph Lauren і ботильйони зі зміїним принтом від бренду Zadig & Voltaire. Бохоестетики образу додала сумка Valentino з торочкою, а також шовкова хустинка з принтом від Sabina Savage.

Енн Гетевей / © Getty Images

Нагадаємо, що окрім Гетевей до своїх ролей повернуться Меріл Стріп, Емілі Блант і Стенлі Туччі. До них приєднаються кілька новачків, включно з Джастіном Теру, Кеннетом Браном, Рейчел Блум і Сімоном Ешлі.

Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Associated Press Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images Енн Гетевей / © Getty Images