Нові романтичні кадри: Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт під час продовження "Сексу і міста"

На нових кадрах пара трималася за руки та багато усміхалася.

У Нью-Йорку триває робота над другим сезоном серіалу "І просто так…", який є сиквелом культового шоу "Секс і місто", що виходило від 1998 року до 2004-го.

Нещодавно творці серіалу оголосили, що в нього повертається актор Джон Корбетт, який знову зіграє коханого головної героїні Керрі Бредшоу.

Папараці днями сфотографували пару разом, але на прогулянці не на Мангеттені, а на Коні-Айленді, де вони гуляли по набережній тримаючись за руки.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

На Сарі Джессіці були фіолетові трикотажні штани, які вона заправила у блискучі чоботи від свого бренду SJP by Sarah Jessica Parker. Також на ній була блакитна подовжена сорочка від Commes des Garcon та вінтажне пальто з лелітками. Доповнювали образ акторки кілька прикрас та сумка-шоппер від Hotel Skeppsholmen. Джон Корбетт був одягнений скромніше на відміну від своєї супутниці. На акторові були сині джинси, сіра сорочка та футболка.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Також у кадр потрапив Девід Ейгенберг, який у серіалі грає Стіва Брейді – чоловіка Міранди.

Сара Джессіка Паркер, Джон Корбетт та Девід Ейгенберг / Фото: Getty Images

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