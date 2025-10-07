ТСН у соціальних мережах

Нові тканини та сучасні фасони: бренд Chanel представив колекцію весна-літо 2026

Бренд показав цікаве вбрання, у якому переплелася класика та інновації.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Показ Chanel весна-літо 2026

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

У межах Тижня моди в Парижі відбувся показ дебютної колекції нового креативного директора бренду Chanel Матьє Блазі. Шоу стало одним з найочікуваніших показів і перенесло глядачів у фантазійний світ, який дизайнер вирішив показати у Гран-Пале — подіум був оформлений у вигляді космічної системи, що символізувало прагнення до нових горизонтів.

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Нова колекція бренду стала сміливим кроком для Модного дому, оскільки поєднала класичні елементи з сучасними інтерпретаціями. Блазі відмовився від традиційних структурованих жакетів і важких тканин, як-от твід, на користь легших матеріалів: бавовни, шовку й сатину. Силуети стали вільнішими, з асиметричним кроєм і м’яким драпіруванням, що надало його колекції відчуття руху й легкості. Водночас Блазі намагався зберегти коди Модного дому, які заклала ще сама Коко Шанель.

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2026 / © Associated Press

