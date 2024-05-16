Новий день – нове бікіні: британська модель продемонструвала ідеальну фігуру

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram новими світлинами свого пляжного луку.

Цього разу красуня приміряла салатово-рожеве бікіні, яке спереду було прикрашене різнокольоровою в'язкою. Позувала вона під пальмою.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла продемонструвала красиву струнку фігуру спереду, а потім похизувалася пружними і сексуальними сідницями.

Арабелла Чі/Instagram

Вона розпустила волосся, зробила легкий макіяж і завершила аутфіт золотими ланцюжками.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показала фігуру у жовтому купальнику зі стразами.

Читайте також: