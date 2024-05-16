Новий день – нове бікіні: британська модель продемонструвала ідеальну фігуру

Арабелла Чі цього разу одягла купальник пастельних відтінків.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram новими світлинами свого пляжного луку.
Цього разу красуня приміряла салатово-рожеве бікіні, яке спереду було прикрашене різнокольоровою в'язкою. Позувала вона під пальмою.
Арабелла продемонструвала красиву струнку фігуру спереду, а потім похизувалася пружними і сексуальними сідницями.
Вона розпустила волосся, зробила легкий макіяж і завершила аутфіт золотими ланцюжками.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показала фігуру у жовтому купальнику зі стразами.
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