Новий день – новий купальник: модель Арабелла Чі похизувалася сексуальним пляжним луком

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram порцію пікантних світлин із відпочинку.

Арабелла Чі/Instagram

Красуня похизувалася новим стильним купальником волошкового кольору з металевим кільцем між грудьми.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла з різних ракурсів продемонструвала струнку і сексуальну фігуру, а також показала свої пружні сідниці.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла Чі/Instagram

Пляжний аутфіт Чі доповнила золотими браслетами на зап'ястях, ланцюжками на шиї і сережками-кільцями. Волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі виклала знімки у мініатюрному червоному бікіні на зав'язках.

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