Новий день – новий купальник: модель Арабелла Чі похизувалася сексуальним пляжним луком

Дівчина поповнила гардероб красивим купальником волошкового відтінку.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram порцію пікантних світлин із відпочинку.
Красуня похизувалася новим стильним купальником волошкового кольору з металевим кільцем між грудьми.
Арабелла з різних ракурсів продемонструвала струнку і сексуальну фігуру, а також показала свої пружні сідниці.
Пляжний аутфіт Чі доповнила золотими браслетами на зап'ястях, ланцюжками на шиї і сережками-кільцями. Волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі виклала знімки у мініатюрному червоному бікіні на зав'язках.
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