Новий день – новий купальник: мокра Арабелла Чі похизувалася спокусливою фігурою у Бодрумі

Модель не втомлюється вихвалятися ідеальною фігурою.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – продовжує тішити підписників в Instagram знімками з відпочинку у Туреччині. Дівчина насолоджується спекотною погодою у місті Бодрум.
Чі постала перед фотокамерою мокрою, адже щойно вилізла з води. На ній був сексуальний купальник коралового відтінку з психоделічним принтом і металевими кільцями.
Купальник мав спокусливий виріз аж за пупок і вирізи по боках, а також оголену спину.
Арабелла похизувалася не лише поповненням своєї колекції купальників, а й красивою і стрункою фігурою.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показалася в обновці – у в'язаному бікіні оливкового кольору.
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