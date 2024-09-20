Новий день – новий купальник: мокра Арабелла Чі похизувалася спокусливою фігурою у Бодрумі

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – продовжує тішити підписників в Instagram знімками з відпочинку у Туреччині. Дівчина насолоджується спекотною погодою у місті Бодрум.

Чі постала перед фотокамерою мокрою, адже щойно вилізла з води. На ній був сексуальний купальник коралового відтінку з психоделічним принтом і металевими кільцями.

Арабелла Чі/Instagram

Купальник мав спокусливий виріз аж за пупок і вирізи по боках, а також оголену спину.

Арабелла похизувалася не лише поповненням своєї колекції купальників, а й красивою і стрункою фігурою.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі показалася в обновці – у в'язаному бікіні оливкового кольору.

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