Новий колір волосся та дивний костюм: Емма Коррін знову здивувала шанувальників

Акторка відвідала захід у Лондоні.

Зірка серіалу "Корона" британська актриса Емма Коррін не перестає дивувати, адже після того як вона вперше назвала себе "квіром" (людиною, яка є істотою без певної статі), її образи з кожним разом стають дедалі екстравагантнішими. Наприклад, у вересні Емма здивувала всіх вбранням від італійського модного дому Miu Miu, в якому з'явилася на червоній доріжці церемонії "Еммі-2021".

Емма Коррін / Associated Press

А ось 5 грудня акторка позувала перед фотографами в Лондоні у досить незвичайному фіолетовому костюмі та синій сорочці від бренду Marco Ribeiro.

Емма Коррін / Associated Press

Таке вбрання вона обрала для 24-ї Премії британського незалежного кіно (British Independent Film Awards) і перед самим заходом кардинально змінила імідж — перефарбувала волосся у платиново-білий колір і зробила нову стрижку.

Емма Коррін / Associated Press

Емма Коррін / Associated Press

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