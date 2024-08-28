Новий стильний вихід: Керрі Вашингтон білими мінішортами підкреслила стрункі ноги

47-річна акторка і політична активістка мала стильний вигляд на спортивному івенті.
Керрі Вашингтон відвідала перший день Відкритого чемпіонату США з тенісу, який відбувся у тенісному центрі Billie Jean King у Нью-Йорку.
Для цієї події акторка обрала темно-синю сорочку, чорний кроптоп і білі короткі шорти із завищеною талією від Ralph Lauren, які підкреслили її стрункі ноги.
Лук зірка доповнила коричневими шкіряним поясом, туфлями-човниками на шпильках і сумкою.
Вашингтон зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж із пишними віями, французький манікюр, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а на пальці була каблучка.
Нагадаємо, раніше Керрі Вашингтон вийшла на прогулянку у твідовій мінісукні трав'яного кольору з прихованими ґудзиками, короткими рукавами і великими накладними кишенями.
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