Новий вихід після народження дитини: Генрі Кавілла помітили з коханою на кінних перегонах

Актор Генрі Кавілл, відомий багатьом за серіалом "Відьмак" та фільмом "Супермен", уже кілька років у стосунках із продюсеркою та віцепрезиденткою Vertigo Entertainment Наталі Віскузо.

Минулого тижня пара відвідала разом четвертий день "Золотого кубка" Челтнемського фестивалю на іподромі Челтнема у Лондоні. Того дня вони мали стильний вигляд і вперше за тривалий час з'явилися разом.

Генрі одягнув картатий костюм-трійку з краваткою та сорочкою, також він доповнив лук картузом. Наталі ж обрала вільне вбрання молочного відтінку, яке доповнила капелюхом, довгим шарфом та розкішними локонами.

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо / Фото: Getty Images

Захід також відвідала Зара Тіндалл – дочка принцеси Анни та онучка покійної королеви Єлизавети II. Вона сфотографувалася разом Генрі та Наталі.

Генрі Кавілл, Наталі Віскузо та Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у Генрі та Наталі нещодавно народилася дитина. Про поповнення стало відомо завдяки папараці, які зазнімкували пару з коляскою в Австралії, де Кавілл готувався до знімань фільму "Вольтрон". Стать, ім'я та дата народження дитини поки невідомі. Раніше, коли Наталі була ще вагітна, їх кілька разів бачили разом. Тоді живіт жінки вже був помітний під одягом.

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо / Фото: Getty Images

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