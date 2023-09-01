Новий виток у кар'єрі: Джулія Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret

Попри те, що вона досить успішна модель, але прославилася на весь світ кілька років тому через швидкоплинний роман із Каньє Вестом. Тепер Фокс співпрацює з найвідомішим брендом білизни у світі.

Епатажна американська модель Джулія Фокс стала новим "ангелом" бренду білизни Victoria's Secret. Вона з'явилася в рекламній кампанії та візьме участь у грандіозному камбекшоу The Tour, яке відбудеться 26 вересня.

Про участь моделі бренд оголосив, опублікувавши допис в Instagram з її знімком у золотій сукні. Автором цього вбрання є нігерійська дизайнерка Бубу Огісі (Bubu Ogisi) та бренд IAMISIGO.

Міні було розшите великим декором, у руці Джулія тримала мінісумку, а у вухах у неї були величезні квадратні сережки.

Нагадаємо, що навесні цього року компанія Victoria's Secret оголосила, що повертає формат модних шоу, але вони будуть інклюзивнішими. Також на шоу виступить хіп-хоп-виконавиця Doja Cat.

Окрім Джулії, на подіум вийдуть: Джіджі Хадід, Ліла Мосс, Адріана Ліма, Наомі Кемпбелл, Гейлі Бібер і Кендіс Свейнпол.

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