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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

Новонароджений у мами на руках: на честь свого 50-річчя Девід Бекхем поділився рідкісними дитячими фото

2 травня у всесвітньо відомого футболіста ювілей.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід та Вікторія Бекхем

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Відомому англійському футболістові сьогодні виповнилося 50 років. На честь цього він опублікував у своєму Instagram рідкісні дитячі фото, на яких він зображений, зокрема, з батьками: Тедом і Сандрою Бекхемами.

/ © Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

Одне з фото, судячи з бирки на ніжці немовляти — майбутнього легендарного футболіста — було зроблене в пологовому будинку. Сандра тримає сина на руках і дивиться на нього з любов’ю.

/ © Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

У нього досі теплі стосунки з батьками, адже вони активно підтримували його футбольні амбіції з самого дитинства.

У спортсмена є дві рідні сестри — старша Лінн і молодша Джоан. Обидві живуть у Великій Британії, проте вони не такі публічні, як брат. Кадри з ними він також показав.

/ © Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

/ © Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

Девід одружений з Вікторією Бекхем — відомою дизайнеркою, вони виховують чотирьох дітей: трьох синів — Брукліна, Ромео та Круза — і доньку Гарпер Севен.

/ © Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

/ © Instagram Девіда Бекхема

© Instagram Девіда Бекхема

Раніше, нагадаємо, на честь 51-ї річниці дружини Вікторії Девід запостив милі фото з нею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
417
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