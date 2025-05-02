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Новонароджений у мами на руках: на честь свого 50-річчя Девід Бекхем поділився рідкісними дитячими фото
2 травня у всесвітньо відомого футболіста ювілей.
Відомому англійському футболістові сьогодні виповнилося 50 років. На честь цього він опублікував у своєму Instagram рідкісні дитячі фото, на яких він зображений, зокрема, з батьками: Тедом і Сандрою Бекхемами.
Одне з фото, судячи з бирки на ніжці немовляти — майбутнього легендарного футболіста — було зроблене в пологовому будинку. Сандра тримає сина на руках і дивиться на нього з любов’ю.
У нього досі теплі стосунки з батьками, адже вони активно підтримували його футбольні амбіції з самого дитинства.
У спортсмена є дві рідні сестри — старша Лінн і молодша Джоан. Обидві живуть у Великій Британії, проте вони не такі публічні, як брат. Кадри з ними він також показав.
Девід одружений з Вікторією Бекхем — відомою дизайнеркою, вони виховують чотирьох дітей: трьох синів — Брукліна, Ромео та Круза — і доньку Гарпер Севен.
Раніше, нагадаємо, на честь 51-ї річниці дружини Вікторії Девід запостив милі фото з нею.