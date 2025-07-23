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- Шоу-бізнес
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Новий день – нове бікіні: 60-річна Елізабет Герлі показалася у яскравому пляжному луку
Британська акторка має бездоганну фігуру, яку вона любить демоснтрувати у різних купальниках.
Елізабет Герлі не втомлюється тішити фоловерів в Instagram новими світлинами з відпочинку у Монако. Вона зробила селфі у ванній кімнаті з виглядом на море.
Цього разу акторка одягла червоне бікіні із золотими ланцюжками на ліфі і плавках від свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліз має неймовірний вигляд — у неї струнка підтягнута фігура, плаский живіт і спокусливий бюст.
У Герлі було скуйовджене волосся, ніжно-рожевий блиск на губах, великі сонцезахисні окуляри на обличчі і золотий ланцюжок із підвіскою на шиї.
Нагадаємо, Елізабет Герлі на вечірку в Монако одягла чорну мереживну мінісукню з відвертим глибоким декольте.