Новий день – нове бікіні: 60-річна Елізабет Герлі показалася у яскравому пляжному луку

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі не втомлюється тішити фоловерів в Instagram новими світлинами з відпочинку у Монако. Вона зробила селфі у ванній кімнаті з виглядом на море.

Цього разу акторка одягла червоне бікіні із золотими ланцюжками на ліфі і плавках від свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліз має неймовірний вигляд — у неї струнка підтягнута фігура, плаский живіт і спокусливий бюст.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У Герлі було скуйовджене волосся, ніжно-рожевий блиск на губах, великі сонцезахисні окуляри на обличчі і золотий ланцюжок із підвіскою на шиї.

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Нагадаємо, Елізабет Герлі на вечірку в Монако одягла чорну мереживну мінісукню з відвертим глибоким декольте.