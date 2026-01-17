Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер не втомлюється ділитися з фоловерами в Instagram знімками зі свого відпочинку у райському куточки планети — на Мальдівах.

Артистка влаштувала імпровізований фотосет у кораловому купальнику з рожевим принтом і золотим кільцем на ліфі. Шерзінгер похизувалася ідеальним тілом — у неї струнка підтягнута фігура, плаский живіт і гарний бюст.

Ніколь позувала біля басейну, в океані, а ще на сапборді.

У зірки було мокре волосся, діамантові сережки-цвяшки, золотий ланцюжок із хрестиком і каблучка з діамантом.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у чорному купальнику, капелюсі і з келихами сфотографувалася під час відпустки.