Новий день — нове бікіні: Ніколь Шерзінгер продемонструвала ідеальне тіло
47-річна співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls перебуває у чудовій фізичній формі.
Ніколь Шерзінгер не втомлюється ділитися з фоловерами в Instagram знімками зі свого відпочинку у райському куточки планети — на Мальдівах.
Артистка влаштувала імпровізований фотосет у кораловому купальнику з рожевим принтом і золотим кільцем на ліфі. Шерзінгер похизувалася ідеальним тілом — у неї струнка підтягнута фігура, плаский живіт і гарний бюст.
Ніколь позувала біля басейну, в океані, а ще на сапборді.
У зірки було мокре волосся, діамантові сережки-цвяшки, золотий ланцюжок із хрестиком і каблучка з діамантом.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у чорному купальнику, капелюсі і з келихами сфотографувалася під час відпустки.