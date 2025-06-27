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- Шоу-бізнес
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Новий образ нареченої Джеффа Безоса: 55-річна Лорен Санчес з’явилася в хустці на голові
Незабаром вона стане дружиною одного з найбагатших людей у світі, а наразі демонструє розкішні вбрання.
55-річна наречена Джеффа Безоса — колишня журналістка й телеведуча Лорен Санчес — потрапила під приціл папараці у Венеції, коли вийшла зі свого розкішного готелю. Жінка мала розкішний та елегантний вигляд, оскільки одягла костюм молочного кольору, який включав жакет на ґудзиках і спідницю міді.
Вбрання Лорен доповнила сонцезахисними окулярами, макіяжем і розкішним укладанням з локонами. Але головним акцентом луку нареченої була хустка, якою вона прикрасила волосся.
Це був виріб від Hermès, який має дуже символічну назву Gala Brides in Flowers. Вартість такої шовкової хустки — 620 доларів, а створена вона завдяки об’єднанню талантів Крістіни Генрі та Г’юго Гріґкара. Вони переосмислені Brides de Gala — одного з найзнакових кінних дизайнів Дому з квітами та фруктами. У хустці можна побачити незабудки, гібіскуси, анемони, чорницю, фігове листя. Всі вони об’єднані та майстерно розміщені на виробі.
Також Лорен додала до цього вбрання чорні туфлі з відкритою п’ятою та невелику сумку з чорної шкіри.
Наречена була в захваті від уваги. Вона махала руками папараці та надсилала повітряні поцілунки.
Нагадаємо, днем раніше Лорен продемонструвала розкішну сукню от-кутюр з вишивкою, створену Модним домом Schiaparelli.