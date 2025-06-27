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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
3706
Час на прочитання
1 хв

Новий образ нареченої Джеффа Безоса: 55-річна Лорен Санчес з’явилася в хустці на голові

Незабаром вона стане дружиною одного з найбагатших людей у світі, а наразі демонструє розкішні вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчас

Лорен Санчес / © Associated Press

55-річна наречена Джеффа Безоса — колишня журналістка й телеведуча Лорен Санчес — потрапила під приціл папараці у Венеції, коли вийшла зі свого розкішного готелю. Жінка мала розкішний та елегантний вигляд, оскільки одягла костюм молочного кольору, який включав жакет на ґудзиках і спідницю міді.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Вбрання Лорен доповнила сонцезахисними окулярами, макіяжем і розкішним укладанням з локонами. Але головним акцентом луку нареченої була хустка, якою вона прикрасила волосся.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Це був виріб від Hermès, який має дуже символічну назву Gala Brides in Flowers. Вартість такої шовкової хустки — 620 доларів, а створена вона завдяки об’єднанню талантів Крістіни Генрі та Г’юго Гріґкара. Вони переосмислені Brides de Gala — одного з найзнакових кінних дизайнів Дому з квітами та фруктами. У хустці можна побачити незабудки, гібіскуси, анемони, чорницю, фігове листя. Всі вони об’єднані та майстерно розміщені на виробі.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Хустка Лорен Санчес / фото: Hermès

Хустка Лорен Санчес / фото: Hermès

Також Лорен додала до цього вбрання чорні туфлі з відкритою п’ятою та невелику сумку з чорної шкіри.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Наречена була в захваті від уваги. Вона махала руками папараці та надсилала повітряні поцілунки.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Нагадаємо, днем раніше Лорен продемонструвала розкішну сукню от-кутюр з вишивкою, створену Модним домом Schiaparelli.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
3706
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