Новий образ нареченої Джеффа Безоса: 55-річна Лорен Санчес з’явилася в хустці на голові

Лорен Санчес / © Associated Press

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55-річна наречена Джеффа Безоса — колишня журналістка й телеведуча Лорен Санчес — потрапила під приціл папараці у Венеції, коли вийшла зі свого розкішного готелю. Жінка мала розкішний та елегантний вигляд, оскільки одягла костюм молочного кольору, який включав жакет на ґудзиках і спідницю міді.

Лорен Санчес / © Associated Press

Вбрання Лорен доповнила сонцезахисними окулярами, макіяжем і розкішним укладанням з локонами. Але головним акцентом луку нареченої була хустка, якою вона прикрасила волосся.

Лорен Санчес / © Associated Press

Це був виріб від Hermès, який має дуже символічну назву Gala Brides in Flowers. Вартість такої шовкової хустки — 620 доларів, а створена вона завдяки об’єднанню талантів Крістіни Генрі та Г’юго Гріґкара. Вони переосмислені Brides de Gala — одного з найзнакових кінних дизайнів Дому з квітами та фруктами. У хустці можна побачити незабудки, гібіскуси, анемони, чорницю, фігове листя. Всі вони об’єднані та майстерно розміщені на виробі.

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Лорен Санчес / © Associated Press

Хустка Лорен Санчес / фото: Hermès

Також Лорен додала до цього вбрання чорні туфлі з відкритою п’ятою та невелику сумку з чорної шкіри.

Лорен Санчес / © Associated Press

Наречена була в захваті від уваги. Вона махала руками папараці та надсилала повітряні поцілунки.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Нагадаємо, днем раніше Лорен продемонструвала розкішну сукню от-кутюр з вишивкою, створену Модним домом Schiaparelli.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images