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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Новий сезон шоу "Холостячка": головною героїнею проєкту стала відома акторка

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» готова відкрити серце, а телеканал уже оголосив кастинг чоловіків, які хочуть поборотися за її прихильність.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Новий сезон шоу "Холостячка": головною героїнею проєкту стала відома акторка

Романтичне реалітішоу «Холостячка» повертається. Головною героїнею третього сезону стане українська акторка Антоніна Хижняк, відома глядачам за роллю Мотрі у серіалі «Спіймати Кайдаша». Про це телеканал СТБ повідомив у своєму Instagram.

В анонсі командa проєкту представила Антоніну як дотепну, щиру і пряму дівчину, яка добре знає, чого хоче від стосунків. Вона не готова підлаштовуватися під чужі очікування чи вдавати захоплення, аби потішити чоловіче самолюбство.

У житті акторки вже є велика любов — її син. Тепер Хижняк готова впустити у своє життя чоловіка, з яким зможе бути собою, відверто говорити про почуття та будувати справжні стосунки.

Телеканал уже оголосив кастинг потенційних учасників. Чоловікам, які хочуть познайомитися з Антоніною, пропонують заповнити анкету. Серед якостей, на яких акцентували в анонсі, — почуття гумору і готовність до відвертого спілкування.

Дату прем’єри нового сезону наразі не оголосили.

Нагадаємо, а головним героєм п’ятнадцятого сезону реалітішоу «Холостяк» є український баскетболіст — В’ячеслав Кравцов. І вже завтра, 16 жовтня, відбудеться знайомство нового холостяка з його учасницями.

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