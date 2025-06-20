Новий врожай: Девід Бекхем показав, що виросло у нього на городі

Девід Бекхем

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50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем багато часу приділяє сільському господарству та садівництву, якими він займається на своїй заміській ділянці у Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом.

У своєму Instagram він вихваляється врожаєм зі свого городу. Якщо раніше він показував, які у нього виросли капуста, редиска та шпинат, то цього разу дозріли інші овочі: кабачки, цукіні, огірки, квасоля та горох.

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Врожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Зазначимо, любов Девіда до садівництва почалося під час локдауну. Це заняття стало для нього способом розслабитися та медитувати. Роботу на городі він називає спокійною, терапевтичною та корисною. Також ексфутболіст любить готувати їжу з продуктів із власного городу. Його дружина Вікторія часто жартує над захопленням чоловіка — «він як дідок на пенсії з лопатою», але підтримує його, адже й сама дотримується правильного харчування та любить екологічно чисті продукти.

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Девід Бекхем

Раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем показала милі фото чоловіка Девіда з їхніми домашніми улюбленцями.