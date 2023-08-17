Ну просто красуня: Емілі Ратаковскі блиснула пласким животом у стильному луку

Модель та письменниця Емілі Ратаковскі продемонструвала приголомшливу фігуру, з'явившись на вулицях Нью-Йорка у новому образі.

Емілі була помічена фотографами, що прогулюється по галасливих міських вулицях, прямуючи на запис свого подкасту High Low. Ратаковскі одягла білу вкорочену сорочку з довгими рукавами та глибоким V-подібним вирізом спереду, продемонструвавши свій неймовірно красивий плаский живіт та чорну спідницю із заниженою талією з атласного матеріалу та закріпленим модним ременем із золотим ланцюжком. Лук зірки доповнювали руді гостроносі чоботи зі шкіри на підборах і чорна сумка через плече на ремінці-ланцюжку.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Модель розпустила руде волосся, одягла чорні сонцезахисні окуляри і зробила легкий денний макіяж та манікюр у світлому відтінку. Емілі мала просто приголомшливий вигляд.

Нині зірку практично щодня фотографують у Нью-Йорку. Минулого свого виходу модель сяяла перед камерами в чорному топі та лососевих джинсах.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images