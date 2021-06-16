Обережно, фотошоп: шанувальники не впізнали Глое Кардашян на нових фотографіях

Селебріті знялася в промокампанії свого бренду.

36-річна зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Глое Кардашян показала в своєму фотоблогу серію нових знімків. Це промокампанія бренду Good American, однією з співзасновниць якого вона і є.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

На фото Глое зображена в сірому комплекті, що складається з модного зараз анораку і спортивних штанів. Однак у фоловерів зірки ці знімки викликали непорозуміння і здивували: вони взагалі не впізнали зірку і запідозрили її в надмірному використанні фотошопу, а хтось — взагалі в пластичних втручаннях. Риси обличчя Кардашян і правда змінилися.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Що це: робота хірурга або фотошоп? Як думаєте?

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, раніше Глое Кардашян сексуально рекламувала нову модель взуття Good American. Вона позувала на колінах у воді. Зірка була одягнена в чорний злитий купальник і босоніжки з екстравагантною прозорою платформою.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

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