"Обіцяй, ми усе горе переживем": Оля Цибульська у національному вбранні написала зворушливий вірш про війну

Артистка сфотографувалася у старовинному національному вбранні і показала знімки з сином.

Оля Цибульська опублікувала в Instagram серію світлин, на яких вона постала в українському старовинному національному вбранні.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

На деяких фото співачка зазнімкована зі своїм сином Нестором.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

Цибульська також написала зворушливий вірш про війну.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

"Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀

Від постійного болю за наших ⠀⠀

В біса серця нема⠀⠀

А у нас воно є ⠀⠀

Ми воскреснемо, а біда зляже. ⠀⠀

⠀⠀

Ця нестерпна весна ⠀⠀

Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀

Хай зупиниться зло ⠀⠀

В нього серця нема ⠀⠀

Його смерть на руках колисала. ⠀⠀

⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀

Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀

Що оплакує наших людей.⠀⠀

⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

І зберемось за довгим столом ⠀⠀

Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀

І щасливими будем разом".

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