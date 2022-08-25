"Обіцяю бути слухняним": Павло Зібров показав фото із дружиною-красунею

Сьогодні, 25 серпня, у дружини Павла Зіброва – Марини – день народження. З цієї нагоди артист опублікував їхнє спільне миле фото. Подружжя позувало серед квітів.

Співак одягнений у біле поло з принтом, а його дружина – у блузку з мереживом.

Павло Зібров із дружиною / Фото: Instagram Павла Зіброва

"Сьогодні у моєї Маринки день народження! Ще один життєвий оберт навколо землі. Хочу подякувати Господу Богу за те, що він мені її ПОДАРУВАВ, а вона, своєю чергою, подарувала мені чудову донечку Діанку.

МАРИНКО, Я ТЕБЕ ДУЖЕ ЛЮБЛЮ І ОБІЦЯЮ БУТИ (нарешті) СЛУХНЯНИМ і СЕРЙОЗНИМ (пора вже!) Впевнений, що наступний твій день народження ми будемо святкувати в мирній, щасливій Україні. ЗДОРОВ’Я тобі, МАРИНКО, богатирського, РАДОЩІВ на кожен день і впевненості, що скоро настане МИР на нашій землі. Цілую тебе!!!" – написав Павло.

Нагадаємо, у свій день народження Зібров показав гарний подарунок від доньки.

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