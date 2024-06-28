Обидва в чорному: колишня дівчина Роберта Паттінсона позувала з відомим актором на фотоколі фільму "Ворон"

Головну роль у цій культовій історії виконають 33-річний актор Білл Скарсгард, Денні Г'юстон та співачка FKA twigs — колишня дівчина Роберта Паттінсона.

Білл Скарсгард та FKA Twigs / Фото: Associated Press

Прем'єра фільму має відбутися влітку цього року, але напередодні Білл та FKA Twigs взяли участь у фотоколлі в Лондоні. Актори позували на сходах у повністю чорних вбраннях.

Білл одягнув класичні штани, футболку та туфлі, а FKA Twigs обрала напівпрозору довгу сукню на блискавцівід Atlein. Дівчина також частково поголила голову, зробила яскравий макіяж та довгий манікюр.

Білл Скарсгард та FKA Twigs / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що перша версія цього фільму, яка вийшла у прокат 1994 року, закінчилася трагічно. Головну роль у ньому зіграв Брендон Лі — син легендарного актора та майстра східних єдиноборств Брюса Лі. 31 березня 1993 року Брендон Лі був убитий на зніманнях однієї зі сцен — його поранив з револьвера 44 калібру пострілом актор Майкл Массі, який грав одного із лиходіїв у фільмі. Через 12 годин Брендон Лі помер у лікарні.

Брендон Лі / Фото: Associated Press

Історія повторилася через багато років. 21 жовтня 2021 року на зніманнях вестерну "Раст" оператор Галина Гатчинс була смертельно поранена актором Алеком Болдвіном. Зброя, яка використовувалася актором під час зніманнях, була заряджена бойовими патронами.

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