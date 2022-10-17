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Обоє в драматичних образах: син Вікторії Бекхем вийшов у світ з дружиною

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Обоє в драматичних образах: син Вікторії Бекхем вийшов у світ з дружиною

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

Музей, в якому побувала пара, був відкритий рівно рік тому.

Старший син дизайнерки Вікторії Бекхем Бруклін та його дружина Нікола Пельтц ведуть активне світське життя та не пропускають ні показів мод, ні галаконцертів. Так, цими вихідними пара знову постала перед камерами під час щорічного зіркового заходу в Музеї кіноакадемії.

Бруклін та Нікола одягли драматичні образи в чорному кольорі. На 27-річній дівчині була довга сукня без бретельок від Givenchy з драпуванням та плісуванням, яку вона доповнила високими чорними рукавичками та діамантовими сережками.

А ось Бруклін одягнув чорний смокінг із шовковими лацканами та білу сорочку. Від краватки він відмовився.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

Цікаво, що пара вирішила одягти луки від цього французького Модного дому після того, як побувала на недавньому показі їхньої нової колекції в Парижі. Тоді Бруклін та Нікола також були у парному вбранні.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / © Getty Images
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

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