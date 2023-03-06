Обидва в образах від Valentino: подружжя Пріянка Чопра та Нік Джонас відвідали Тиждень моди в Парижі

Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас мали розкішний вигляд минулої неділі, оскільки вбралися для Тижня моди в Парижі. Пара відвідала показ колекції прет-а-порте осінь-зима бренду Valentino. Подружжя вибрало речі, які були повністю прикрашені монограмою бренду.

Пріянка одягла вбрання в одному з наймодніших і найпопулярніших відтінків червоних доріжок — яскраво-рожевому. На ній була широка сукня-туніка з асиметричним подолом та рукавами, яку доповнювало V-подібне декольте. Також вона одягла колготки від бренду та туфлі на підборах, на яких був такий самий принт, що і на сукні.

Чопра завершила образ прикрасами від Bulgari, укладанням та гламурним нюдовим манікюром зі стразами.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: Associated Press

Нік одягнув костюм баклажанового відтінку та сорочку, які доповнив годинником та туфлями на шнурках.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що зовсім нещодавно пара вперше показала світові свою дочку Малті Марі, яку їм народила сурогатна мати.

Пріянка Чопра з дочкою / Фото: Associated Press

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