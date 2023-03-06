Обидва в образах від Valentino: подружжя Пріянка Чопра та Нік Джонас відвідали Тиждень моди в Парижі

Зіркова пара вибрала вбрання в одному стилі.
Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас мали розкішний вигляд минулої неділі, оскільки вбралися для Тижня моди в Парижі. Пара відвідала показ колекції прет-а-порте осінь-зима бренду Valentino. Подружжя вибрало речі, які були повністю прикрашені монограмою бренду.
Пріянка одягла вбрання в одному з наймодніших і найпопулярніших відтінків червоних доріжок — яскраво-рожевому. На ній була широка сукня-туніка з асиметричним подолом та рукавами, яку доповнювало V-подібне декольте. Також вона одягла колготки від бренду та туфлі на підборах, на яких був такий самий принт, що і на сукні.
Чопра завершила образ прикрасами від Bulgari, укладанням та гламурним нюдовим манікюром зі стразами.
Нік одягнув костюм баклажанового відтінку та сорочку, які доповнив годинником та туфлями на шнурках.
Нагадаємо, що зовсім нещодавно пара вперше показала світові свою дочку Малті Марі, яку їм народила сурогатна мати.
Читайте також: