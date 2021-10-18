Обидва в рокобразах: Кортні Кардашян та її коханий цілувалися в центрі Нью-Йорка

Обидва в рокобразах: Кортні Кардашян та її коханий цілувалися в центрі Нью-Йорка

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер знову потрапили під приціл папараці.

Пара прогулювалася містом тримаючись за руки і розмовляючи. В один момент вони зупинилися і почали цілуватися просто посеред вулиці, не звертаючи уваги ні на кого.

Кортні останнім часом змінила імідж і намагається максимально відповідати своєму бойфренду-рокеру, тому часто на зірці реаліті можна тепер побачити брутальні черевики, шкіряні речі і косухи. Цього разу все було теж так, адже на ній був комбінезон, черевики Prada і шкіряна куртка з торочкою на рукавах. Завершили цей лук сонцезахисні окуляри і нюдовий макіяж.

Кортні Кардашян / Getty Images

Тревіс був у своєму амплуа, адже поєднав білу футболку, джинси, шапку і потерту косуху з нашивками. До речі, на руках у рокера був манікюр із зображенням черепа.

Кортні Кардашян / Getty Images

На наступний день після того, як пару сфотографували в Нью-Йорку вони організували вечерю для родини і в присутності всіх сестер і мами Кортні, Тревіс освідчився коханій. Зворушливим фото новоспечена наречена поділилася на своїй сторінці.

А ось знімок обручки з діамантом на своїй сторінці показала Кім Кардашян.

Instagram Кім Кардашян

Раніше Кортні була в тривалих стосунках з бізнесменом Скоттом Дісіком. У Кортні з ним є троє дітей: син Мейсон Деш Дісік, дочка Пенелопа Скотленд Дісік, син Рейн Естон Дісік. Через пів року після народження третьої дитини пара розійшлася, але підтримує дружні стосунки. Худоба також продовжує зніматися в реаліті-шоу сім'ї.

2016 року Кортні зустрічалася з боксером Юніс Бенджімом, але 2018 року вони розійшлися. Заміжня 42-річна знаменитість не була.

А що стосується Тревіса, то у нього за плечима вже є два розлучення. У другому шлюбі у нього народилося двоє дітей, син Лендон Ашер і дочка Алабама Луелла.

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