Обидві красуні: Кеті Перрі та Міранда Керр разом позували перед камерами фотографів

Модель Міранда Керр та співачка Кеті Перрі відвідали галаконцерт G'Day USA Arts Gala у культурному центрі Skirball у Лос-Анджелесі.

Захід організований Американсько-австралійською асоціацією та присвячений австралійцям, які посідають чільне місце в індустрії розваг США.

38-річна Перрі з'явилася на доріжці в блискучому топі без кісточок кольору фольги в поєднанні з відповідною бальною спідницею в підлогу від бренду Zimmermann з колекції весна-літо 2023. Співачка доповнила лук кількома золотими браслетами, сережками, насиченим макіяжем очей і підкреслила губи помадою. А чорне волосся зірка зібрала у високий пучок.

Кеті Перрі та Міранда Керр / Фото: Getty Images

Кеті Перрі вручила моделі та підприємниці Міранді Керр нагороду за видатні досягнення у галузі мистецтва. Австралійська модель, яка раніше була одружена з Орландо Блумом від 2010 по 2013 рік і народила йому сина, сяяла на вечорі в гламурній білій сукні, що обтискає її фігуру.

Сукня без бретелів з оборкою спереду та зав'язками на талії чудово сиділа на манекенниці. До вбрання Керр підібрала усипані стразами туфлі з відкритими носами на високих підборах. Зробила вечірній макіяж та гарне хвилясте укладання та одягла сережки.

На вечорі Міранда була присутня зі своїм теперішнім чоловіком Еваном Шпігелем. Але, схоже, з Кеті Перрі вони чудово ладнають, тому що разом також позували на синьому килимі.

Еван Шпігель та Міранда Керр / Фото: Getty Images

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