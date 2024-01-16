Обидві у червоних сукнях: Каміла Морроне та вагітна Сьюкі Вотергаус позували на доріжці

26-річна акторка та модель Каміла Морроне відвідала церемонію "Еммі" у Лос-Анджелесі.

Колишня дівчина актора Леонардо Ді Капріо обрала яскравий лук для нового світського виходу. Цього вечора на дівчині була червона сукня, що ідеально сиділа по фігурі на тонких бретельках і з пікантним декольте від Atelier Versace.

Каміла Морроне / Фото: Associated Press

Каміла вирішила відмовитися від прикрас, розпустила довге волосся, яке було накручене легкими хвилями, зробила насичений макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила пухкі губи.

Каміла Морроне / Фото: Associated Press

Манікюр Каміли Морроне був виконаний у світлому відтінку, а на вказівному пальці сяяла скромна золота каблучка.

Каміла Морроне та Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Дівчина позувала на доріжці зі своєю колегою-моделлю та акторкою Сьюкі Вотергаус, яка перебуває на останніх місяцях вагітності і чекає на первістка від Роберта Паттінсона. Сьюкі одягла червону сукню з бантом із кутюрної колекції Valentino сезону весна-літо 2023.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

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