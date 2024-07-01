Обидві у куртках: Аня Тейлор-Джой та Кара Делевінь сходили на концерт відомої співачки

Дві британські зірки потрапили під приціл папараці у Гластонбері, де відбувається музичний фестиваль.
Аня Тейлор-Джой і Кара Делевінь, які, як виявилося, подруги, сходили разом на виступ канадської зірки Шанайї Твен.
Одягнулися акторки стильно та зручно. На Карі був бомбер відтінку хакі, який вона поєднала з футболкою, світлими джинсами та черевиками. Також Делевіцнь доповнила образ капелюхом-панамою та сонцезахисними окулярами, через плече у неї висіла сумка на ланцюжку.
Тейлор-Джой віддала перевагу мініспідниці, яку поєднала з бомбером, худі та шапкою. На акторці теж були черевики та сонцезахисні окуляри.
А ось днем раніше Аня та Кара потрапили під приціл фотографів під час виступу The Last Dinner Party британського інді-рок гурту. Вони підспівували, знімали концерт на телефони і говорили не звертавши уваги на натовп.
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