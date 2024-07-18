Обидві у мініспідницях: 27-річна дівчина Венсана Касселя прогулялася з подругою Мальоркою

27-річна австралійська модель – Нара Баптіста – полетіла на іспанські острови у Середземному морі. Дівчина відпочиває на Мальорці. Як виявилося, компанію їй складає подруга.

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На нових фото в Instagram вони позують у схожих образах: обидві одягнені у мініспідниці, топи та босоніжки на низьких підборах.

instagram.com/narahbaptista/

Свій літній лук Нара доповнила золотим браслетом на передпліччі та леопардовою мінісумкою.

instagram.com/narahbaptista/

instagram.com/narahbaptista/

Нагадаємо, у листопаді 2023 року французький актор Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюсті та босоніжках на підборах від Prada.

Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

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