Обидві у мініспідницях: Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт сходили разом до піцерії у Нью-Йорку

Акторка Блейк Лайвлі не часто з'являється на публіці, адже вона все ж таки мати чотирьох дочок, але днями вирішила провести час у компанії своєї подруги Тейлор Свіфт. Зірки сходили разом до піцерії Lucali's, яка розташована у Нью-Йорку.

Обидві подруги одягнулися в короткі вбрання і мали надзвичайний вигляд. На Блейк того вечора була сіро-бежева спідниця з розрізом і сріблястим ременем, яку вона поєднала зі смугастим светром Guest in Residence, сумкою Louis Vuitton, яку вже не раз демонструвала, а також яскравими помаранчевими туфлями Christian Louboutin.

Волосся Блейк уклала в об'ємні локони, додала в лук золотий ланцюжок, а також зробила макіяж.

Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Тейлор віддала перевагу оксамитовій мінісукні розкішного зеленого відтінку і з глибоким декольте. Вбрання співачки було від бренду Wolf & Badger, а от поєднала вона його з чоботями з малюнками від Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier, а також стильною сумкою Vivienne Westwood.

Свіфт також уклала волосся з лаконічну зачіску, зробила улюблений макіяж з червоною помадою і додала до цього луку прикраси від Foundrae Medium.

Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Зазначимо, що дружать вони вже давно і під приціл папараці потрапляли не раз разом. Також у грудні Блейк сходила на вечірку на честь дня народження Тейлор, яка також минула у Нью-Йорку. Тоді акторка з'явилася на публіці у шкіряній сукні та золотих прикрасах.

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