Обидві у рожевому: 74-річна модельєрка Вера Вонг вийшла у світ зі своєю дочкою

74-річна модельєрка Вера Вонг відвідала щорічний благодійний вечір Hot Pink Party BCRF Фонду дослідження раку молочної залози у Нью-Йорку.
На цей захід зірка моди прийшла зі своєю дочкою 31-річною Жозефіною Беккер.
Обидві одягли для цього заходу рожеве вбрання – це традиційний дрескод вечірки. На Вері була сукня на тонких бретельках і з ніжними квітами на плечі, а спідницю спереду прикрашало драпування.
Доповнила модельєрка вбрання високими шкіряними рукавичками, волосся розпустила, а на обличчі у неї, як завжди, був відсутній макіяж. Ймовірно, Вера використовувала лише тональну основу.
Дочка модельєрки віддала перевагу вбранню із вирізом під грудьми. Її шию прикрашало кольє у вигляді змії.
Так само якось Вонг опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри із Жозефіною та ще однією дочкою Сесилією. На фото вони теж були в однакових сукнях і мали вигляд сестер. Дівчат вона удочерила з колишнім чоловіком Артуром Беккером.
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