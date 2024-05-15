Обидві у рожевому: 74-річна модельєрка Вера Вонг вийшла у світ зі своєю дочкою

На цей захід зірка моди прийшла зі своєю дочкою 31-річною Жозефіною Беккер.

Обидві одягли для цього заходу рожеве вбрання – це традиційний дрескод вечірки. На Вері була сукня на тонких бретельках і з ніжними квітами на плечі, а спідницю спереду прикрашало драпування.

Доповнила модельєрка вбрання високими шкіряними рукавичками, волосся розпустила, а на обличчі у неї, як завжди, був відсутній макіяж. Ймовірно, Вера використовувала лише тональну основу.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Дочка модельєрки віддала перевагу вбранню із вирізом під грудьми. Її шию прикрашало кольє у вигляді змії.

Вера Вонг та Жозефіна Беккер / Фото: Associated Press

Так само якось Вонг опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри із Жозефіною та ще однією дочкою Сесилією. На фото вони теж були в однакових сукнях і мали вигляд сестер. Дівчат вона удочерила з колишнім чоловіком Артуром Беккером.

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