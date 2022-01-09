Обидві в кроптопах та лосинах: Белла Хадід та Гейлі Бібер сходили на тренування

Обидві в кроптопах та лосинах: Белла Хадід та Гейлі Бібер сходили на тренування

Зіркові подруги вирішили розпочати рік із тренувань.

Беллу Хадід та Гейлі Бібел сфотографували папараці в Лос-Анджелесі після того, як дівчата вийшли із зали, де займалися спортом. Обидві прямували до своїх автомобілів.

Хадід була в білому кроптопі та чорних лосинах, які доповнила білими кросівками, високими білими шкарпетками та джинсовою курткою, яку несла в руках.

Гейлі Бібер та Белла Хадід / Getty Images

Гейлі була в сірому аутфіті: кроптопі, лосинах, сірій дутій куртці, білих шкарпетках і теж взута в кросівки. Обидві подруги були в сонцезахисних окулярах і не охоче реагували на крики папараці.

Белла Хадід / Getty Images

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