Обидві в маскулінному вбранні: Летиція Каста та Мілена Сміт одягли костюми

Не змовлявшись, вони одягли схожі вбрання.
28 січня у Парижі відбулося одразу кілька показів відомих брендів, які презентували кутюрні колекції весна-літо 2025. Серед шоу, що відбулися того дня, були покази марок Giorgio Armani Privé та Saint Laurent.
Гостями показів стали дві відомі жінки — французька акторка та модель Летиція Каста та іспанська акторка Мілена Сміт. Не змовлявшись вони одягли того дня схожі вбрання у маскулінному стилі.
На Летиції того дня був чорний смугастий костюм, який вона поєднала з білою сорочкою та сірою краваткою.
А ось Мілена одягла костюм винного відтінку, який носила у поєднанні зі смугастою сорочкою та краваткою гірчичного кольору. Вона також зробила яскравий макіяж і одягла окуляри з жовтими лінзами.
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