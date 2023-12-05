Обидві в мереживних сукнях і на платформах: Аманда Голден вийшла у світ з дочкою-красунею

Вони мали розкішний вигляд і були одягнені у вбрання від одного бренду.

У Лондоні відбулася грандіозна щорічна церемонія вручення премії British Fashion Awards 2023. І вже традиційно на червоній доріжці заходу у Королівському Альберт-холі зібралися знамениті представники світу шоу-бізнесу, моди та кіно.

Не пропускає цей захід одна з головних лондонських модниць — телеведуча та співачка Аманда Голден. Зірка вийшла на червону доріжку у чорній мінісукні від бренду Azzi & Osta, виконаної з мережива. Сукня мала ефектне декольте, а також імітацію корсета. Доповнювали вбрання мереживна накидка з дуже довгим шлейфом, а також туфлі на високих платформах та ремінцях від Valentino.

Також Аманда зробила макіяж, укладання та чорний манікюр із блискітками.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Вже традиційно на червону доріжку цього заходу жінка вийшла у компанії своєї старшої дочки Лексі. Дівчина обрала не менш ефектне вбрання, ніж у її знаменитої матері, оскільки вбралася в чорну мереживну сукню теж від Azzi & Osta з вирізом на талії та взуття на платформі від Valentino.

Аманда та Лексі Голден / Фото: Getty Images

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