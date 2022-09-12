Обидві в яскравих луках: Джіджі Хадід та її маму Іоланду сфотографували в Нью-Йорку

27-річна модель мала спокійний вигляд і була одягнена у синій трикотажний костюм. Її волосся було зібране в пучок, у вухах виблискувало кілька каменів, а на обличчі був максимально природний макіяж.

Джіджі Хадід / Фото: Getty Images

Джіджі усміхалася і сфотографувалася біля входу в магазин, де стояли величезні букети соняшників.

Її 58-річна мати Йоланда також мала цього дня дуже яскравий вигляд. Вона була одягнена в біле боді та вкорочені штани, морквяного кольору коротке пальто та взута в пісочні босоніжки на підборах. Через плече у жінки висіла яскрава помаранчева сумка.

Іоланда Хадід / Фото: Getty Images

Зазначимо, віднедавна у пресі почали з'являтися чутки про те, що актор Леонардо Ді Капріо після розставання з моделлю Камілою Морроне почав виявляти знаки уваги до Джіджі Хадід. Але молода мати не планує зараз заводити нові романи. Вона зайнята роботою та материнством. До того ж, нещодавно розійшлася зі своїм бойфрендом Зейном Маліком.

Читайте також: