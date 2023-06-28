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Обидві з декольте: сестри-співачки Глоя та Голлі Бейлі сяяли перед камерами на церемонії у Беверлі-Гіллз

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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159
Час на прочитання
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Обидві з декольте: сестри-співачки Глоя та Голлі Бейлі сяяли перед камерами на церемонії у Беверлі-Гіллз

Голлі та Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Ефектні красуні прийшли на захід, тримаючись за руки.

Знамениті сестри-співачки Глоя Бейлі та Голлі Бейлі прийшли разом на гламурний світський захід — 3-тю щорічну церемонію вручення нагород Hollywood Unlocked Impact Awards, що відбулася у Беверлі-Гіллз.

23-річна Голлі одягла на захід чорний комбінезон із галтером, американською проймою та глибоким V-подібним декольте. Вбрання дівчина доповнила зачіскою у вигляді афрокосичок, яскравим макіяжем з червоною помадою на губах, а також кольє від Van Cleef & Arpels.

24-річна Глоя ж віддала перевагу ефектнішому вбранню і одягла жакет з дуже глибоким декольте та каптуром, а також довгу спідницю зі шлейфом. Також дівчина заплела волосся у світлі афрокоси і уклала їх на один бік. Завершували її образ насичений макіяж та манікюр зі стразами.

Голлі та Глоя Бейлі / © Getty Images
Голлі та Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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