Обоє в елегантному чорному: Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем на показі Givenchy

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відвідали вже кілька показів під час Паризького тижня моди.

Днями подружжя зазнімкували фотографи серед гостей шоу Givenchy. Вони прийшли подивитися на колекцію весна-літо 2023 року.

27-річна Нікола була одягнена у чорний штанний костюм, під яким була біла сорочка з вирізом у якому виднілася прикраса у вигляді масивного хреста. Образ Нікола доповнила маленькою сумкою, взуттям на платформі, декількома лаконічними сережками у вухах. Волосся дівчина зібрала шпилькою і зробила макіяж з акцентом на очі, губи нафарбувавши нюдовою матовою помадою.

Її чоловік Бруклін теж був у чорному костюмі і цього разу у туфлях. У нього була скуйовджена зачіска, а в руці він тримав сонцезахисні окуляри.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Раніше минулого тижня пара завітала на показ колекції мами Брукліна – Вікторії Бекхем, яка дебютувала на Паризькому тижні моди. Попри чутки про ворожнечу в родині, Вікторія опублікувала сімейні світлини у своєму Instagram і написала, що дуже любить усіх своїх рідних.

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На показі Victoria Beckham Нікола Пельтц з'явилася у чорному топі на одне плече з колекції дизайнерки, у широких джинсах та з чорною сумкою зі шкіри крокодила від Balenciaga.

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