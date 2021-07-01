Обімалися і цілувалися: Ксенія Мішина та Олександр Еллерт у стильних луках прийшли на прем'єру мультфільму

Акторка, переможниця 6-го сезону шоу "Танці з зірками" і головна героїня шоу "Холостячка" озвучила героїню з анімаційного фільму "Бебі Бос 2: Сімейний бізнес 2".

Вчора, 30 червня, Ксенія Мішина з коханим Олександром Еллертом відвідали прем'єрний показ комедійного анімаційного фільму "Бебі Бос 2: Сімейний бізнес 2". Весела і дуже мила пара з радістю погодилася сфотографуватися для Леді.ТСН.ua. Вони не приховували своїх теплих та ніжних почуттів, — обіймалися і навіть поцілувалися на камеру.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Аліна Онопа, ТСН.ua

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Аліна Онопа, ТСН.ua

Ксенія дебютувала у дубляжі. Вона озвучила одну з героїнь мультфільму. Акторка подарувала свій голос Керол Темплтон — мамі малюків Тіни і Табіти. В американській версії Керол озвучила Єва Лонгорія.

"Приходьте в кіно!" Бебі Бос" - дуже крутий мультфільм для всієї родини, дуже-дуже. Буде смішно", — зазначила акторка.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Аліна Онопа, ТСН.ua

Крім того, Ксенія зізналася, що любить зі своїм сином Платоном дивитися мультфільми.

"Нещодавно ми з сином подивилися "Тролів". Синочок любить такі класні мультики подивитися", — сказала зірка.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Аліна Онопа, ТСН.ua

Еллерт приєднався до розмови і сказав, що його улюблений мультфільм з дитинства — "Сніговик-листоноша".

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Аліна Онопа, ТСН.ua

"А у мене "Льодовиковий період", — підхопила Ксенія.

"У нас навіть мультики трохи схожі", — додав радісно Олександр.

Зіркова пара пара мала дуже стильний вигляд. Мішина для події обрала лук у класичний кольорах. На ній був чорний кроптоп, біла сорочка, зав'язана на талії і широкі чорні штани. Вбрання акторка поєднала з чорними босоніжками і сумкою-багетом.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Аліна Онопа, ТСН.ua

Волосся Ксенія розпустила і зробила легкий макіяж. У вухах були сережки-цвяшки.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Аліна Онопа, ТСН.ua

Олександр віддав перевагу чорному комбінезону у білу смужку і лакованим туфлям на грубій підошві. Через плече у нього висіла сумка.

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Ксенія Мішина та Олександр Еллерт на прем'єрному показі комедійного анімаційного фільму "Бебі Бос 2: Сімейний бізнес 2" (7 фото)

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