Обіймалася з бойфрендом і світила ногами: Кейт Мосс сходила на показ відомого бренду

Попри кілька розставань, вони знову разом і відвідують світські заходи.

50-річна супермодель 90-х Кейт Мосс відвідала показ Модного дому Dior, що відбувся у Парижі, у межах Тижня моди. Під час цього шоу бренд презентував колекцію чоловічого одягу весна-літо 2025.

Відвідала цей світський захід Кейт зі своїм бойфрендом Ніколаєм фон Бісмарком. Раніше ходили чутки, що пара розійшлася після восьми років стосунків, але вони цю інформацію не коментували і вже минулого року знову почали з'являтися разом на прогулянках та модних показах.

Кейт та Ніколай сиділи під час шоу у першому ряду та обіймалися.

Кейт Мосс із бойфрендом / Фото: Associated Press

Модель була одягнена в сірий костюм, який складався с вільного блейзера і мінішортів, які демонстрували її стрункі засмаглі ноги.

Кейт Мосс із бофрендом / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила чорними туфлями на підборах, лаконічними сережками у вухах та кількома золотими браслетами. Волосся супермодель розпустила і зробила дуже короткий макіяж.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Це шоу у Парижі відвідала голлівудська акторка Демі Мур зі своєю дочкою Скаут ЛаРю Вілліс. Також зірка тримала на руках свого маленького пса на ім'я Пілаф, з яким нерозлучна — жінка бере домашнього улюбленця на всі заходи і він слухняно сидить у неї на руках.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Читайте також:

Кейт Мосс – супермодель 90-х (14 фото)