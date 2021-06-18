Обіймалися і цілувалися: екс"Холостяк-11" Заливако показав з Каппадокії романтичні знімки з коханою

Михайло Заливако виклав світлини з Каппадокії, де вони політали на повітряній кулі.

Головний герой "Холостяка-11" — бізнесмен Михайло Заливако — разом зі своєю обраницею — турагенткою Анною Богдан, відпочивав у Туреччині. Вони побували у казковій Каппадокії, де політали на повітряній кулі. Звідти пара поділилася знімками і враженнями.

Міша опублікував романтичне фото, на якому вони стоять, обіймаючись, і цілуються.

Анна Богдан і Михайло Залівако / Instagram Михайла Заливако

"Класно, коли разом завжди є, що робити. Ще один політ — політ нормальний І так, тобі пасує червоний колір", — написав під фото Заливако.

Ще він показав фото, зроблене під час польоту, де Аня його цілує в щоку.

Анна Богдан і Михайло Залівако / Instagram Михайла Заливако

Богдан, своєю чергою, опублікувала світлину, на якій Міша тримає її на руках, вона обхопила його ногами і вони цілуються.

Анна Богдан і Михайло Залівако / Instagram Анни Богдан

"Як же це круто! Рада, що ми з Мишком зважилися реалізувати цей тур. Я завжди мріяла політати на такій кулі... Колись це була лише мрія. Зараз — це вже реальність.

Я не можу передати словами, які емоції відчуваєш, коли піднімаєшся вгору, коли спостерігаєш як десятки таких самих величезних куль піднімаються разом з тобою. І о Боже... який там неймовірний вид! "- написала Анна.

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