Обіймалися і цілувалися: Селена Гомес вийшла у світ з новим бойфрендом

Селена Гомес, нещодавно підтвердила стосунки з продюсером та автором пісень Бенні Бланко, а 3 січня з'явилася з ним на публіці. Закохані сходили разом на баскетбольному матчі між "Лос-Анджелесом Лейкерс" та "Маямі Гіт", який відбувся Лос-Анджелесі.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Пара сиділа у першому ряду. Вони привселюдно обіймалися, балакали і цілувалися. На Селені того разу була шкіряна чорна куртка з білим оздобленням, а також чорні штани. Дівчина доповнила образ красивим укладанням, великими сережками-кільцями та сріблястими ботильйонами.

Бенні Бланко ж вибрав яскравіше вбрання, оскільки на ньому була дута куртка в яскравий квітковий принт, біла футболка та штани. Також він доповнив образ золотими прикрасами.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Селена розповіла про цей роман. Виявляється пара зустрічається вже пів року. Також співачка зізнавалася, що бойфренд ставиться до неї краще, ніж будь-хто інший, і що вона дуже щаслива.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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