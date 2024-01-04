Обіймалися і цілувалися: Селена Гомес вийшла у світ з новим бойфрендом

Закохані сходили побачення.
Селена Гомес, нещодавно підтвердила стосунки з продюсером та автором пісень Бенні Бланко, а 3 січня з'явилася з ним на публіці. Закохані сходили разом на баскетбольному матчі між "Лос-Анджелесом Лейкерс" та "Маямі Гіт", який відбувся Лос-Анджелесі.
Пара сиділа у першому ряду. Вони привселюдно обіймалися, балакали і цілувалися. На Селені того разу була шкіряна чорна куртка з білим оздобленням, а також чорні штани. Дівчина доповнила образ красивим укладанням, великими сережками-кільцями та сріблястими ботильйонами.
Бенні Бланко ж вибрав яскравіше вбрання, оскільки на ньому була дута куртка в яскравий квітковий принт, біла футболка та штани. Також він доповнив образ золотими прикрасами.
Нагадаємо, що нещодавно Селена розповіла про цей роман. Виявляється пара зустрічається вже пів року. Також співачка зізнавалася, що бойфренд ставиться до неї краще, ніж будь-хто інший, і що вона дуже щаслива.
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